Vă invităm să ascultați o cântare de umilință, compusă de maicile de la Mănăstirea Paltin, pe melodie adaptată după un cântec tradițional macedonean. Cântarea reflectă plânsul lui Adam când s-a văzut gol de Dumnezeu și lipsit de preadulcele har din Grădina Raiului, în urma neascultării sale. Aceasta este Duminica izgonirii lui Adam din Rai, pe care Sfinții Părinți au așezat-o la începutul Postului Mare, ca îndemn spre pocăință întru nădejdea Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, Care ne-a izbăvit din moartea cea sufletească și ne-a îmbrăcat iarăși în haina luminoasă a Harului dumnezeiesc. Cu acest prilej, vă dorim și noi Post binecuvântat și cu mult folos duhovnicesc! PLÂNSUL LUI ADAM | CORUL MĂNĂSTIRII PALTIN
Versuri:
Versuri:
O, Adame, spune nouă
Cum pe Domnul Îl iubeai
Când erai în Rai cu Dânsul
Și printr-Însul viețuiai.
O, Iubirea mea cea lină
Ce pe mine m-a creat
Ca să văd a Sa lumină
Prin harul cel necreat
O, ce slavă nesfârșită
O ce desfătare aveam
Când cu mintea mea unită
Întru Domnul petreceam.
Copleșit de bucurie
Eu pe Domnul ascultam
Și eram doar veselie
Când smerit mă socoteam
Dar când gândul meu o clipă
De la Domnul a plecat
De vicleana sfătuire
Eu ușor am ascultat.
Și atunci acea iubire
Și dulceață ce era
Și via în a mea fire
Dintr-odată dispărea.
O ce jale și ce frică
Peste mine au venit
Și prins cantr-o încleștare
Sufletul mi l-am simțit.
Mintea nu putea să vadă
Gândul era pironit
Trupul era fără vlagă
Dorul de nestăvilit.
Și am început a plânge
Și pe Domnul L-am strigat
Cum Iubirea am călcat-o
Și pe șarpe l-am urmat
Cu suspine negrăite
Pe Hristos Îl căutam
Și din zări îndepărtate
Pe o cruce Îl vedeam.
O, Adame unde ești?
De ce mintea-Ți dezlipești
De-ai lăsat a mea Iubire
Ca prin tine să gândești.
O, Iisuse unde ești?
Cum pe cruce te găsești?
Tu-Împăratul cel slăvit
Și acum ești răstignit?
Pe cruce m-ai pironit
Când cu mintea ai greșit
Și a ta neascultare
Mi-a înfipt în mâini piroane.
Îngerii s-au spăimântat
Când din ceruri am plecat
Pe tine să te găsesc
Rana să-ți tămăduiesc.
Chipul tău zdrobit de rane
Eu cu el m-am îmbrăcat
Ca să te refac pe tine
După chipul Meu uitat.
Pentru tine-am plâns pe Cruce
Și durerea ta am luat
Ca să-nveți că doar prin Mine
Chipul tău s-a vindecat.
Înviază întru Mine
Raiul e ascuns în tine
Înlăuntrul tău voi fi
Când prin Mine vei clădi.
(Versuri compuse de maicile de la mănăstirea Paltin)
Puteți sprijini activitatea editorială a revistei ATITUDINI și prin Paypal.
POMELNICE ȘI DONAȚII
Dacă doriți să contribuiți în sprijinul activităților mănăstirii noastre, ctitorie a vrednicului de pomenire Arhimandrit Justin Pârvu, o puteți face folosind formularul de plată de mai jos…
Amintim faptul că mănăstirea noastră deservește activitățile caritabile ale Fundației Justin Pârvu, care deține Azilul pentru bătrâne – ”Sf. Spiridon”, unde maicile se silesc să le îngrijească cu dragoste și rugăciune ca pe Însuși Hristos Domnul.