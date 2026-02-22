Vă invităm să ascultați o cântare de umilință, compusă de maicile de la Mănăstirea Paltin, pe melodie adaptată după un cântec tradițional macedonean. Cântarea reflectă plânsul lui Adam când s-a văzut gol de Dumnezeu și lipsit de preadulcele har din Grădina Raiului, în urma neascultării sale. Aceasta este Duminica izgonirii lui Adam din Rai, pe care Sfinții Părinți au așezat-o la începutul Postului Mare, ca îndemn spre pocăință întru nădejdea Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, Care ne-a izbăvit din moartea cea sufletească și ne-a îmbrăcat iarăși în haina luminoasă a Harului dumnezeiesc. Cu acest prilej, vă dorim și noi Post binecuvântat și cu mult folos duhovnicesc! PLÂNSUL LUI ADAM | CORUL MĂNĂSTIRII PALTIN

Versuri:

Versuri:

O, Adame, spune nouă

Cum pe Domnul Îl iubeai

Când erai în Rai cu Dânsul

Și printr-Însul viețuiai.

O, Iubirea mea cea lină

Ce pe mine m-a creat

Ca să văd a Sa lumină

Prin harul cel necreat

O, ce slavă nesfârșită

O ce desfătare aveam

Când cu mintea mea unită

Întru Domnul petreceam.

Copleșit de bucurie

Eu pe Domnul ascultam

Și eram doar veselie

Când smerit mă socoteam

Dar când gândul meu o clipă

De la Domnul a plecat

De vicleana sfătuire

Eu ușor am ascultat.

Și atunci acea iubire

Și dulceață ce era

Și via în a mea fire

Dintr-odată dispărea.

O ce jale și ce frică

Peste mine au venit

Și prins cantr-o încleștare

Sufletul mi l-am simțit.

Mintea nu putea să vadă

Gândul era pironit

Trupul era fără vlagă

Dorul de nestăvilit.

Și am început a plânge

Și pe Domnul L-am strigat

Cum Iubirea am călcat-o

Și pe șarpe l-am urmat

Cu suspine negrăite

Pe Hristos Îl căutam

Și din zări îndepărtate

Pe o cruce Îl vedeam.

O, Adame unde ești?

De ce mintea-Ți dezlipești

De-ai lăsat a mea Iubire

Ca prin tine să gândești.

O, Iisuse unde ești?

Cum pe cruce te găsești?

Tu-Împăratul cel slăvit

Și acum ești răstignit?

Pe cruce m-ai pironit

Când cu mintea ai greșit

Și a ta neascultare

Mi-a înfipt în mâini piroane.

Îngerii s-au spăimântat

Când din ceruri am plecat

Pe tine să te găsesc

Rana să-ți tămăduiesc.

Chipul tău zdrobit de rane

Eu cu el m-am îmbrăcat

Ca să te refac pe tine

După chipul Meu uitat.

Pentru tine-am plâns pe Cruce

Și durerea ta am luat

Ca să-nveți că doar prin Mine

Chipul tău s-a vindecat.

Înviază întru Mine

Raiul e ascuns în tine

Înlăuntrul tău voi fi

Când prin Mine vei clădi.

(Versuri compuse de maicile de la mănăstirea Paltin)