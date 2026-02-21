Vă invităm să îl ascultați pe Părintele Haralambie Papadopoulos, un bun cunoscător duhovnicesc al psihicului uman, explicându-ne de ce creștinul care are harul Duhului Sfânt, trebuie să fie senin, deschis și bucuros. Să ne silim, așadar, să fim senini, chiar și atunci când norii grei se abat asupra noastră. CREȘTINUL TREBUIE SĂ FIE DESCHIS ȘI SENIN | P. HARALAMBIE

Vizionare cu folos!