COMEMORAREA PĂRINTELUI JUSTIN LA MĂNĂSTIREA PALTIN | CÂNTĂRI

Vă oferim câteva crâmpeie de rugăciune din cadrul slujbei de comemorare a Părintelui Arhim. Justin Pârvu, la 107 ani de la nașterea sa pământească. COMEMORAREA PĂRINTELUI JUSTIN LA MĂNĂSTIREA PALTIN | CÂNTĂRI

Ascultați imnul Heruvic din slujba Sfintei Liturghii, oficiată de către PS Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților, la mănăstirea Paltin Petru-Vodă, cu prilejul comemorării Părintelui Justin Pârvu, în cadrul Simpozionului „Părintele Justin Pârvu, îndrumător al familiei creștine: Rolul sfințitor al mamelor creștine în zidirea neamului și a societății românești”. Heruvicul este interpretat de către corul Byzantion, dirijat de protopsalt Adrian Sârbu. Melos: Theodor Fokaeos, plagal glas 1.

Vizionare plăcută!

 

           

POMELNICE ȘI DONAȚII

Dacă doriți să contribuiți în sprijinul activităților mănăstirii noastre, ctitorie a vrednicului de pomenire Arhimandrit Justin Pârvu, o puteți face folosind formularul de plată de mai jos…

Amintim faptul că mănăstirea noastră deservește activitățile caritabile ale Fundației Justin Pârvu, care deține Azilul pentru bătrâne – ”Sf. Spiridon”, unde maicile se silesc să le îngrijească cu dragoste și rugăciune ca pe Însuși Hristos Domnul.

