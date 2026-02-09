Vă invităm să ascultați câteva stihiri închinate Sf. Sfințit Mucenic Haralambie, interpretate de către maicile dela mănăstirea Paltin, la împlinirea vârstei de 94 de ani a Părintelui Justin Pârvu, ultima sărbătorire a zilei de naștere, aici pe pământ. CÂNTĂRI LA SF HARALAMBIE | MĂNĂSTIREA PALTIN

Cuvioase Părinte Justin, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, împreună cu Sf. Haralambie tămăduitorul!