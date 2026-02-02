Este Dumnezeu Cel care ne dă nefericirea? De ce nu suntem fericiți? Ascultați omilia Părintelui Nikon Aghioritul care ne explică cum a intrat sentimentul nefericirii în viața omului și cum putea regăsi fericirea. BUCURIA ÎN VIAȚA CREȘTINULUI | GHERON NIKON

Audiție cu folos!