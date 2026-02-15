Vă invităm să ascultați un cuvânt minunat al Părintelui Arhim. Hariton Negrea, starețul mănăstirii Petru-Vodă, rostit la Simpozionul național dedicat memoriei Duhovnicului nemțean, Arhim. Justin Pârvu: „Părintele Justin Pârvu, îndrumător al familiei creștine: Rolul sfințitor al mamelor creștine în zidirea neamului și a societății românești”, ce s-a desfășurat la mănăstirea Paltin Petru-Vodă, 8 februarie 2026. ARHIM. HARITON | MINUNI IMPRESIONANTE ALE PR. JUSTIN PÂRVU

Audiție cu folos!