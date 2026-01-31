Le oferim micilor creștini o scurtă povestire catehetică despre prima duminică a Triodului, ce ne pregătește pentru intrarea în sfântul și marele Post : Duminica vameșului și a fariseului. De ce laudele și orgoliul nu ne ajută să ne apropiem de Dumnezeu? VAMEȘUL ȘI FARISEUL | POVESTIRE PENTRU COPII

Vizionare plăcută!