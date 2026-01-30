Vă invităm să îl ascultați pe Părintele Athanasie de Mitilene, explicând ce este focul iadului și cum dragostea lui Dumnezeu pătrunde și subzistă pretutindeni, chiar și acolo. DRAGOSTEA LUI DUMNEZEU ÎN IAD? PR. ATHANASIE DE MITILENE

