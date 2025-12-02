Aflați minunea prin care un tânăr musulman se convertește la Ortodoxie, prin mijlocirea Sf. Cleopa de la Sihăstria. „Și am încercat să mă apropii de mormânt să-i sărut poza de pe cruce, dar o forță nu mă lăsa să mă apropii de mormântul lui. Tot încercam și degeaba…”. MINUNEA CONVERTIRII LA MORMÂNTUL SF. CLEOPA ILIE

Mama ta este turcoaică? Unde s-a născut?

În Medgidia, județul Constanța.

Aveți origini turcești?

Da, ne-am născut musulmani. Tata a murit musulman. Înaintea mamei cu câțiva ani.

Și cum ați ajuns la Părintele Justin?

Când aveam 14 ani, Finica care se ocupa cu tabăra de copii Năvodari și cu care m-am împrietenit m-a adus la Părintele Justin. Toamna m-am dus la Cuvioasa Parascheva și am întâlnit-o din nou. Cum la vremea respectivă nu prea erau telefoane sau cartele cu credit, am făcut schimb de numere de telefon. Zece zile după aceea, m-am convertit la Ortodoxie. La Părintele Justin, m-a adus Finica într-un pelerinaj, pe când Părintele împlinea 88 de ani.

La mormântul Părintelui Cleopa

Cine te-a ajutat să te convertești?

M-am convertit înainte să-l cunosc pe Părintele Justin Pârvu. M-am dus în acest pelerinaj a cărui destinație era Cuvioasa Parascheva și am ajuns la mormântul Părintelui Cleopa Ilie. Și am încercat să mă apropii de mormânt să-i sărut poza de pe cruce, dar o forță nu mă lăsa să mă apropii de mormântul lui. Tot încercam și degeaba…

Nu puteai? Te ținea o forță?

Da. Și era ca și cum vorbeam cu el și el îmi zicea: „Nu te las să te apropii până nu te convertești la Ortodoxie”. Eu ziceam, în sinea mea: „Nu”. Iarăși mi-a zis același lucru, eu am zis iarăși: „Nu”. A treia oară am zis: „Da”, fără să vreau. „Fie voia Ta, precum în cer așa și pe pământ”.

Și când te-ai botezat, propriu-zis?

După ce am fost la mormântul Părintelui Cleopa Ilie. Și am stat jumătate de oră, i-am spus ofurile mele. Plângeam și îi spuneam toate problemele mele, acolo la mormântul lui. M-am liniștit și părintele Sofronie de la cazare m-a întrebat dacă nu vreau să mă convertesc la Ortodoxie. Eu nu am dat așa mare importanță vorbelor lui.

Organizatoarea pelerinajului știa de situația mea că sunt musulman și în următoarea zi sau în seara aceea trebuia să mergem la masă. Coboram de la cazare și o doamnă, al cărei fiu era preot a zis: „Dacă tot ai venit la Cuvioasa, hai să te botezi!”. Se gândeau cu toții ce nume să îmi pună…

