Vă invităm să vizionați un documentar realizat de TVR despre viața și mărturisirea Noului ucenici al Bisericii Române, Sf. Visarion Toia de la Lainici. SF. VISARION TOIA DE LA LAINICI | DOCUMENTAR
Vizionare plăcută!
Viața și alte mărturii despre Sf. Visarion Toia puteți afla în Revista Atitudini Nr. 87)
Puteți sprijini activitatea editorială a revistei ATITUDINI și prin Paypal.
POMELNICE ȘI DONAȚII
Dacă doriți să contribuiți în sprijinul activităților mănăstirii noastre, ctitorie a vrednicului de pomenire Arhimandrit Justin Pârvu, o puteți face folosind formularul de plată de mai jos…
Amintim faptul că mănăstirea noastră deservește activitățile caritabile ale Fundației Justin Pârvu, care deține Azilul pentru bătrâne – ”Sf. Spiridon”, unde maicile se silesc să le îngrijească cu dragoste și rugăciune ca pe Însuși Hristos Domnul.