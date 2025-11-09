Vă invităm să vizionați un documentar realizat de TVR despre viața și mărturisirea Noului ucenici al Bisericii Române, Sf. Visarion Toia de la Lainici. SF. VISARION TOIA DE LA LAINICI | DOCUMENTAR

Vizionare plăcută!

Viața și alte mărturii despre Sf. Visarion Toia puteți afla în Revista Atitudini Nr. 87)