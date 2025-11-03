Vă invităm să lecturați una dintre scrisorile Sf. Părinte Teolog Dumitru Stăniloae către poetul Radu Gyr, pe care îl admira și prețuia considerabil. SF. DUMITRU STĂNILOAE DESPRE POETUL RADU GYR

Scrisoarea Sf. Dumitru Stăniloae către Radu Gyr

Prea Iubite Domnule Profesor,

Vă mulțumesc iarăși pentru că iarăși m-ați obligat peste măsură de mult trimițându-mi acele gingașe făpturi de vis și de senin, de zâmbet și de lumină, care sunt „Stelele pentru leagăn”. Unele dintre ele, ca „Are tata o fetiță, luminiță”, le declamam de mult toată casa, de prin 1933: și tata și mama și luminițele noastre cele două care sunt la o vârstă când gândesc exact ca în aceste poeme de basm.

Îmi pare rău că n-am și eu, deocamdată, ceva potrivit prin care să mă revanșez, arătându-mi și eu toată dragostea și admirația ce o nutresc pentru poetul grației și energiei românești.

Să ajute Domnul Sfânt ca țara de eroism, de curățenie și de „vraja” spirituală pe care o zugrăviți în poezia D-voastră să o vedem curând înfăptuindu-se aievea.

Vă rog să transmiteți caldele mele omagii Stimatei doamne și urările unui Moș Crăciun darnic fetiței.

(Pr. D. Stăniloae, Sibiu, 3 Nov. 1936)

