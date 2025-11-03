SF. DUMITRU STĂNILOAE DESPRE POETUL RADU GYR

Scrisoarea Sf. Dumitru Stăniloae către Radu Gyr
Prea Iubite Domnule Profesor,
Vă mulțumesc iarăși pentru că iarăși m-ați obligat peste măsură de mult trimițându-mi acele gingașe făpturi de vis și de senin, de zâmbet și de lumină, care sunt „Stelele pentru leagăn”. Unele dintre ele, ca „Are tata o fetiță, luminiță”, le declamam de mult toată casa, de prin 1933: și tata și mama și luminițele noastre cele două care sunt la o vârstă când gândesc exact ca în aceste poeme de basm.
Îmi pare rău că n-am și eu, deocamdată, ceva potrivit prin care să mă revanșez, arătându-mi și eu toată dragostea și admirația ce o nutresc pentru poetul grației și energiei românești.
Să ajute Domnul Sfânt ca țara de eroism, de curățenie și de „vraja” spirituală pe care o zugrăviți în poezia D-voastră să o vedem curând înfăptuindu-se aievea.
Vă rog să transmiteți caldele mele omagii Stimatei doamne și urările unui Moș Crăciun darnic fetiței.
(Pr. D. Stăniloae, Sibiu, 3 Nov. 1936)
Viața poetului șă mărturisitorului anticomunist, Radu Gyr, o puteți citi aici
(Scrisoare publicată și în Revista Atitudini Nr. 37)
