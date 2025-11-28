Vă oferim o mică parte din corespondența Părintelui Cleopa Ilie cu Părintele Arsenie Boca. Din această scrisoare reiese evlavia și prețuirea pe care Pr. Cleopa o avea față de Duhovnicul Ardealului, Pr. Arsenie Boca, ambii canonizați recent de către Patriarhia Română. SF. CLEOPA ILIE DESPRE SF. ARSENIE BOCA

SCRISOAREA PĂRINTELUI CLEOPA CĂTRE PĂRINTELE ARSENIE

Prea Cuvioase Părinte Arsenie,

Cu cea întru Iisus Hristos frăţească dragoste şi cu ajutorul Prea Curatei Sale Maici, vă scriu aceste puţine rânduri, care aş dori să vă găsească în momentul cel mai fericit al mântuirii şi al cugetării spre cele Cereşti.

Părintele meu,

De multă vreme, vestea P.C. Voastre mi-a umplut sufletul de bucurie auzind că sunteţi un izvor curat din care se adapă oile lui Hristos cele însetate de apa vieţii.

Mult am dorit şi eu însetatul a mă adăpa din acest izvor al cuvintelor pline de înţelepciune ale P.C. Voastre, dar pentru lenea mea, am rămas încurcat cu grijă vieţii în spinii păcatelor mele care m-au tot încurcat şi mă încurcă de a mă duce după hrana cea cuviincioasă şi sfatul cel spre zidire al P.C. Voastre.

Iar fiindcă, pentru păcatele şi lenevirea mea nu am putut timpul trecut a vă vedea şi a primi sfatul P.C. Voastre de care am trebuinţă ca un frate mai mic şi prost şi care pentru lenevirea mea îmi pierd vremea cea mai scumpă decât toate cele de sub soare, în răspândire şi moleşeală, m-am gândit să vă scriu aceste rânduri prin care mai întâi, cer iertare de întârziere, căci ştiu că trebuia să vă scriu mai devreme, dar gândul că poate mă voi învrednici să vă văd m-a făcut să tac cu scrisoarea, dar acum văzând iarăşi că altele mă împiedică a vă vedea, măcar prin scris am dorit a vorbi.

„CU TOȚII VĂ PĂSTRĂM EVLAVIE”

Părintele meu,

Mai întâi ţin să vă mulţumesc din tot sufletul că totdeauna aţi fost binevoitor şi cu părintească dragoste faţă de smerita noastră obşte şi ne-aţi trimis de acolo, pe unii din ucenicii P.C. Voastre care i-aţi născut prin cuvânt, hrănindu-i până la o vreme, până ce aţi socotit că pot să se hrănească singuri şi apoi i-aţi îndreptat să vină aici la noi în maidanul nevoinţelor vieţii de obşte, precum este fratele Nicolae Naghi, fratele Vasile Târulescu şi Părintele Serapion Blaga, ucenici de ai P.C. Voastre, pe care i-aţi născut în predicile de la Sâmbăta când eraţi acolo. Ei totdeauna, cu mare dragoste şi evlavie pomenesc numele P. C. Voastre la Sfintele rugăciuni şi chiar în timpul vorbirei, nu fără evlavie amintesc de numele P.C. Voastre.

Sunt oameni sinceri şi merg cu dumnezeiesc dor în calea poruncilor Lui, desfătându-se întru ele ca întru toată bogăţia. Eu însă, sunt sărac şi neiscusit şi nu am cu ce să-i folosesc întru cele spre zidire căci nu am iscusinţa cea din lucrarea care să-i folosească tăcând, dar dragostea lor şi râvna trece peste toate. Nu iau în seamă neputinţele mele, pentru că pământul rodeşte uneori fără de lucrare. Mare bucurie aţi face atât mie păcătosului, cât şi părinţilor şi fraţilor covieţuitori, ca să ne cercetaţi cu prezenţa P.C. Voastre, pentru că, cu toţii vă păstrăm evlavie şi dorim a ne învrednici de mântuitoarele învăţături ale P.C. Voastre şi vă rugăm cu toţii în numele Domnului nostru Iisus Hristos şi al Prea Curatei Sale Maici, dacă aveţi putinţă să ne cercetaţi, că mare mângâiere aţi aduce cu aceasta sufletelor noastre.

PUTEREA FILOCALIEI

Mila Domnului nostru Iisus Hristos şi a Prea Curatei Sale Maici să vă ajute să veniţi pe la noi şi să ne folosiţi pe noi, cei săraci şi neiscusiţi!

Până atunci, am dori să ne bucuraţi măcar cu o epistolă spre a noastră zidire şi lămurire, dar pe cât dorim a ne scrie, mai mult dorim a ne vedea de va rândui Domnul, o zi ca aceea şi de este voia Lui, aşa pentru noi ar fi neuitată.

Mila Domnului să vă plătească dragostea şi sârguinţa care aţi depus şi la scrierea Filocaliei împreună cu Părintele Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, că aţi dat la lumină acest tezaur mistic şi ascetic al Sf. Părinţi, de unde se adapă cei doritori de a merge spre urcuşul desăvârşirii. Cred că bunătatea şi mila Domnului nu vă va lăsa nerăsplătiţi, pentru această osteneală, pentru care v-aţi sârguit a pune nutreţ ales duhovnicesc în ieslea oilor lui Hristos. La încheiere, dorim din tot sufletul a ne cerceta pe noi păcătoşii, iar dacă pentru aceasta nu suntem vrednici, măcar ne mângâia prin scrisoare.

Al P.C. Voastre mai mic şi neiscusit frate în Hristos Domnul, care mă plec sărutându-vă mâinile,

Stareţ, Arhimandrit Cleopa şi soborul[1],

Sf. Mitropolie a Moldovei, „Obştea Sf. Teodor Studitul”

Sfânta Mănăstire Slatina

Comuna Drăceni-Judeţul Baia

1950, iulie 6

[1] ACNSAS, fond Informativ, dosar 2637, vol. III, f. 248-249

(Preluat din Revista Atitudini Nr. 88)