Doctor trupesc și sufletesc, ascetul român din Sf. Munte Athos, a cucerit cu dragostea sa nu doar sufletele românilor, care căutau ajutorul său tămăduitor, ci și părinții și închinătorii greci alergau la harul său vindecător. Viața și mărturii despre părintele Dometie Trihenea puteți afla aici PR. DOMETIE TRIHENEA | DOCTORUL MUNTELUI ATHOS
Amintim faptul că mănăstirea noastră deservește activitățile caritabile ale Fundației Justin Pârvu, care deține Azilul pentru bătrâne – ”Sf. Spiridon”, unde maicile se silesc să le îngrijească cu dragoste și rugăciune ca pe Însuși Hristos Domnul.