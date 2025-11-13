Ieri, 12 noiembrie, am condus-o pe ultimul drum pământesc pe doamna Galina Răduleanu, medic psihiatru și pătimitoare în temnițele comuniste. Slujba înmormântării a avut loc la biserica Sf. Împărați Constantin și Elena din București, ctitorie a Sf. Părinte Constantin Sârbu, unde au participat mulți prieteni și cinstitori ai Sfinților din închisori. O atmosferă harismatică ce parcă ne făcea să ne simțim în pragul celor două lumi, pământească și cerească, în care Galina Răduleanu a pășit. Luându-ne rămas bun cu lacrimi în ochi, dar cu o bucurie tainică în inimi, doamna Galina a fost îngropată în cimitirul Cernica, alături de tatăl ei, Pr. Boris Răduleanu, ale cărui oseminte ce aveau aspecte de sfinte moaște, le-am sărutat și noi.
Să avem rugăciunile acestor mărturisitori ai credinței într-o lume potrivnică lui Hristos. Dumnezeu să o ierte și să o odihnească cu drepții pe roaba Sa, Galina! ÎNMORMÂNTAREA DOAMNEI GALINA | IMAGINI
Fotografii realizate de Ana Ioraș
