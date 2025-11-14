Vă invităm să îl ascultați pe Părintele Athanasie de Mitilene care ne oferă un răspuns surprinzător la această nedumerire cu care se confruntă uneori mintea noastră. DE CE SUNT ATÂT DE MULTE RELIGII? PR. ATHANASIE DE MITILENE
Vizionare cu folos!
Puteți sprijini activitatea editorială a revistei ATITUDINI și prin Paypal.
Dacă doriți să contribuiți în sprijinul activităților mănăstirii noastre, ctitorie a vrednicului de pomenire Arhimandrit Justin Pârvu, o puteți face folosind formularul de plată de mai jos…
Amintim faptul că mănăstirea noastră deservește activitățile caritabile ale Fundației Justin Pârvu, care deține Azilul pentru bătrâne – ”Sf. Spiridon”, unde maicile se silesc să le îngrijească cu dragoste și rugăciune ca pe Însuși Hristos Domnul.
POMELNICE ȘI DONAȚII
