Vă invităm să urmăriți conferința părintelui Savatie Baștovoi, susținută la Saarbrücken, Germania. Un cuvânt direct la țintă pentru întâmpinarea provocărilor creștinismului contemporan. Ce este durerea? DE CE NE DOARE SUFLETUL? PR. SAVATIE BAȘTOVOI
Vizionare cu folos!
Puteți sprijini activitatea editorială a revistei ATITUDINI și prin Paypal.
POMELNICE ȘI DONAȚII
Dacă doriți să contribuiți în sprijinul activităților mănăstirii noastre, ctitorie a vrednicului de pomenire Arhimandrit Justin Pârvu, o puteți face folosind formularul de plată de mai jos…
Amintim faptul că mănăstirea noastră deservește activitățile caritabile ale Fundației Justin Pârvu, care deține Azilul pentru bătrâne – ”Sf. Spiridon”, unde maicile se silesc să le îngrijească cu dragoste și rugăciune ca pe Însuși Hristos Domnul.