Sfinții închisorilor, cu mult mai mulți decât cei canonizați deja de către Patriarhia Română, s-au sfințit mai cu seamă pentru că au reușit, prin Harul lui Dumnezeu, să îi ierte pe prigonitorii lor. Cum reușeau acești eroi ai sfințeniei să își iubească dușmanul, aflați în cuvântul cald al Părintelui Crăciun Opre de la Cinciș. CUM I-AM PUTUT IERTA PE TORȚIONARI | PR. CRĂCIUN OPRE

Iertarea vrăjmașilor

Părinte, i-ați putut ierta pe cei care v-au bătut și terorizat în închisoare? V-a fost greu?

Știi când mi-a fost greu? Până când am aflat că și ei au fost presați ca să mă împingă acolo. Iar după aceea și frățiile voastre puteți face tot așa, luându-vă pilda Mântuitorului, care înainte de a ne învăța Tatăl nostru, zice să iertăm din inimă la cei ce ne urăsc și ne fac nouă strâmbătate. Și cum zice Mântuitorul: ,,Fără de Mine nu puteți face nimic!”.

Toți cei ce am trecut pe acolo, care ne-am analizat pe noi înșine și care am intrat acolo tocmai pentru a urma pe Hristos, Care a fost și El în temniță, L-am rugat să ne ajute să o facem ca și El, că fără de El nu putem face nimic. De aceea, acolo s-a făcut un alt lucru.

Cum oamenii erau pentru credința în Dumnezeu și-au analizat sufletul și s-au spovedit, cum puteți găsi într-o carte intitulată Întoarcerea la Hristos… În care se vorbește despre un oarecare Gafencu Valeriu, care ajungând în pușcărie pe vremea lui Antonescu, își pune întrebarea: „În Basarabia, părinții mei au fost cinstiți deosebit, iar eu am fost prețuit ca un prunc care din fire am fost cu înclinare de abstinență. Toată lumea și învățătorii mă admirau și în liceu și în studenție. Și aceeași societate care mă admira ieri, cum de a ajuns să mă condamne pe mine, ani de zile de pușcărie?”.

Cercetarea de sine

Analizându-și viața, constată următorul lucru, care pentru ASCOR, cred că prinde bine. Mântuitorul zice în pildă, în predica cea dintâi după Fericiri, următorul lucru: ,,Auzit-ați că s-a zis: să nu trăiești în adulter”, adică să nu trăiești cu cineva cu care nu ești cununat și în desfrânare. ,,Eu vă zic, oricine se uită la o femeie și o poftește în inima lui, a desfrânat, iar desfrânații nu au loc în rai”.

Mărturisește (Gafencu): „Rugându-mă lui Dumnezeu să-mi descopere greșeala mea, căci El zice: «Niciun fir de păr din capul vostru nu cade fără rânduiala lui Dumnezeu», analizându-mi viața, am observat următorul lucru: am făcut curte unei fete. Și unul și altul, ne-am silit în mod firesc, să trăim în curăție, dar acum îmi aduc aminte, că odată m-am uitat la ea ca la o femeie. Și numai cu gândul deci, poftind-o, am făcut greșeala aceea pentru care Dumnezeu mi-a dat această palmă de ani de zile de pușcărie”.

Rugăciunea în temniță

Împreună cu cei ce au fost acolo, de cum am ajuns, am reușit ca noaptea, când gardienii nu se băgau peste tine, să ne rugăm în genunchi Maicii Domnului. Toți cei ce am intrat împreună acolo, au ieșit toți. În afară de trei persoane care au intrat bolnavi de tuberculoză și din cauza bolii cu care au intrat, au murit. Ceilalți toți au ieșit.

Episcopul Andrei Magieru, de ciudă că s-a desființat Teologia din cauza lor, a făcut o „boacănă”. La fiecare dintre cei ieșiți, le-a dat bursă integrală ca să-și facă studiile până la capăt. De aceea dar, bine este să înțelegem ceea ce vrea Părintele Arsenie Boca, Ilarion Felea și toate personalitățile acestea deosebite: să ne întoarcem la credința noastră strămoșească și așa am priceput.

Suferința în Hristos

Acolo, în închisoare, credeați că se sfârși vreodată regimul acesta? Credeați că se va termina vreodată cu comunismul?

Dragul meu, nu cu comunismul, ci am aflat despre Gafencu… De exemplu de la cineva care avea un frate care a fost cu Gafencu la spitalul acela, sanatoriu din Moldova și despre care mărturiseau cei ce-l cunosc că este ca un sfânt. Și știam despre acesta că i s-a arătat Sfânta Fecioară înainte de a muri și a spus: ,,Mai aveți de suferit, dar nu uitați că Hristos a biruit lumea!”.

Am avut motiv să credem că Dumnezeu ne poartă de grijă[1]

[1] Cuvânt susținut în cadrul Conferinței ASCOR Cluj.

(Extras din Revista Atitudini Nr. 78)