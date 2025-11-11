Vă invităm să vizionați câteva interviuri emblematice cu doamna Galina Răduleanu, care povestește experiența ei cutremurătoare din temnițele comuniste, dar și modul în care ei, acolo, în iadul comunist, au reușit să câștige Harul lui Dumnezeu. Convorbiri fascinante, despre om, suflet și legătura lui cu Dumnezeu. CONVORBIRI CU DOAMNA GALINA RĂDULEANU | VIDEO

Interviurile sunt realizate la mănăstirea Paltin, pentru canalul chilieathonită.

Vizionare cu folos duhovnicesc!

Foto credit: Ana Ioraș