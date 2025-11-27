Cum ne găsim un duhovnic bun și care sunt calitățile acestuia, aflați în cuvântul trăitor al Părintelui Miron Mihăilescu de la Sibiu. Duhovnicul este cel care ne ajută să ne smerim asemeni Mântuitorului care S-a făcut ascultător până la moarte și, prin dragostea față de ucenici, îi ridică la Înviere. CĂUTAREA UNUI DUHOVNIC BUN | PR. MIRON MIHĂLESCU

Iubirea preotului față de credincioși

În inima fiecărui credincios, preotul e martorul faptului că pe acel om îl iubește Dumnezeu. Preotul niciodată nu are voie să aibă inima goală. El se pune martor al dragostei lui Hristos în fiecare inimă prin slujirea lui cu care îi cuprinde pe toți credincioșii în inima sa, în toată vremea.

Căutarea unui duhovnic e de mare folos, pentru că, dacă el te poate îndruma la Izvor, îți este salvator și tu vei afla cum să rostuiești viața ta, viață despre care se plânge atâta lume că nu știe ce să mai facă, ea părându-li-se tuturor urâtă și mizerabilă.

Să ne obișnuim să-L cunoaștem pe Mântuitorul, de la El să luăm sugestii și cu El să ne sfătuim pe parcursul clipelor. Nimeni nu-ți poate sugera ce trebuie să faci, mai bine decât El. Când e vorba de îndrumător, asta se caută: un sfătuitor care să te învețe a-L cunoaște pe Mântuitorul.

Duhovnicul – trăitor al Harului

Duhovnic e acela care pipăie duhul lui Dumnezeu în frumusețea Lui, frumusețe ce nu se vede, dar se poate înțelege cu inima și duhovnicul care vede duhul, taina supremă a vieții, este Hristos. El cunoaște cu adevărat Taina lui Dumnezeu.

Când se iau unii după alții, oamenii se încurcă rău de tot. Omul e un unicat, are un mod unic de legătură cu Izvorul vieții și nu se poate nimeni sfătui cu Dumnezeu în locul lui. Pentru a putea primi, direct, ce ți se spune și, pentru a te putea înțelege cu El, facem apel la Duhul Sfânt care susține mintea în dialog cu Dumnezeu și păstrează calde în inima noastră cuvintele Mântuitorului, spre a le putea pune în aplicare.

Altfel, degeaba este Cel ce trăiește în noi, dacă nu ajungem să comunicăm cu El, să-L cunoaștem și să-L simțim. Pentru taina aceasta gingașă nu avem nevoie de cuvinte, ci trebuie să înțelegem duhul adevărului că, dacă suntem vii, lucrul acesta se întâmplă deoarece El este viu în noi.

(Mai multe materiale despre viața și învățătura Pr. Miron Mihăilescu, puteți citi în Revista Atitudini Nr. 92)