Cu multă ușurință și convingere declarăm că noi nu urâm pe nimeni. Dar dacă facem o introspecție mai adâncă, vom descoperi unele părți vulnerabile pe care trebuie să le tămăduim. Vă oferim scrisoarea maicii Gavrilia Papaiannis către o ucenică, prin care îi explică treptele răutății. TESTEAZĂ-TE DACĂ URĂȘTI | SF. GAVRILIA PAPAIANNIS

Gradele de răutate

… Tocmai am primit a doua ta scrisoare. Neliniştea şi starea ta de suflet în ce priveşte Iubirea lui Dumnezeu aşa cum se-mparte între oameni, mă fac să reflectez la aceasta. Evanghelistul Ioan explică limpede acest subiect. Bineînţeles, nu ne putem ruga! Şi suntem suferinzi când nu suntem plini de iubire. Suntem reduşi la cadavre: „Vă dau poruncă nouă: să vă iubiţi unii pe alţii”(In. 13:34). Există mai multe motive şi grade de răutate:

Ura Antipatia Gelozia Invidia Potrivnicia Duşmănia Calomnia, Distorsionarea, Deformarea Adevărului Indiferenţa

Trebuie mai întâi să examinăm pentru a vedea gradul egoismului nostru, al orgoliului nostru şi cât suntem la discreţia forţelor răului.

Ură, invidie, gelozie

Ura: Cel care urăşte se bucură de eşecul altuia. Îi place să-l vadă trist, fără prieteni, fără muncă, să fie disperat şi proiectele sale distruse.

Antipatia: Când cineva încearcă antipatie pentru o persoană, fără motiv, este deranjat de tot ce face ea. Antipatia este un fenomen cu totul personal. O aceeaşi persoană poate provoca simpatie unuia şi antipatie altuia. Acest sentiment n-are nicio legătură cu persoanele, nici cu educaţia socială. Pur şi simplu, auzi spunându-se în jurul tău: „Această persoană nu-mi convine…”. Şi nu ţi se dă nicio explicaţie.

Gelozia: Cineva îşi dă iubirea sa cuiva care nu poate să o primească. Acesta din urmă este gelos pe bucuria celui care iubeşte, pe libertatea sa în viaţa sa şi în actele sale. Este gelos pe prietenii pe care-i are, pe reuşita în munca sa, în relaţiile sale. Poate fi chiar gelos dacă celălalt nu participă la criticile care privesc o a treia persoană. El devine în general bolnav şi se pedepseşte.

Invidia: Aparţine aceleiaşi familii ca şi Gelozia dar cu mai multă răutate. Cel care invidiază, încearcă, prin false zvonuri, să distrugă faptele celuilalt şi să le aneantizeze. Şi cum spune un dicton vechi grecesc: „Invidia este rea, dar are un bine, roade pe cel care o are!”.

Dușmănie, calomnie, indiferență

Potrivnicia: Este efortul de găsi la celălalt toate piedicile, de a le amplifica, de a le divulga. Şi e mulţumit astfel să vadă că celălalt nu mai e iubit, faţă de când era. Este un lucru foarte important şi puterea răului, care are modul său de a se ascunde, domină, vai! pe multe persoane. De exemplu: „Unul este foarte politicos, dar vai, inteligenţa îi lipseşte. Faci din el ce vrei… Este cu totul fără iniţiativă…”.

Duşmănia: Alături de ură. Sufletul e sumbru, plin de egoism, egocentrism, de iubire de sine. Este efortul continuu de a vrea să-l distrugi pe celălalt. Mântuitorul ne-a sfătuit să iubim astfel de persoane şi să le ajutăm.

Calomnia: Bârfa. Este denaturarea adevărului faptelor şi spuselor altora, sau a evenimentelor, în detrimentul lor. Această persoană face dovada iubirii, a unui fel de laudă de sine, în defavoarea altora.

Indiferenţa: Citeşte pilda bunului Samarinean.

Totuşi, draga mea M. , ajung la o concluzie. Poate ai făcut o gravă greşeală în ceea ce te priveşte. Poate iubeşti cu adevărat, precum Hristos vrea, sau te-nţelegi greşit. Cred că, încercând să te analizezi, nu faci decât să-ţi atribui defectele pe care nu le ai. Roagă-te lui Dumnezeu să-ţi înlăture această nelinişte. Îl iubeşti aşa precum Îl simţi. El te iubeşte aşa cum eşti. O ştii foarte bine. Lasă-I ziua ta în mâinile Sale. Nu-i cere nimic mai mult. Spune-I numai: Mulţumesc. Fără niciun efort. El va face ce trebuie.

(Extras din Revista Atitudini Nr. 14)