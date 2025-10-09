Gândul la Judecata de Apoi și la sfârșitul lumii nu trebuie să ne sperie, ci să ne apropie de Dumnezeu, care ne-a atenționat mai dinainte despre cele vor să vină. Tâlcuirea lor însă, rămâne un mister pentru noi, cei ce nu avem ochii minții curățiți de patimi. Să luăm aminte la cuvântul duhovnicesc al Sf. Ioan Maximovici, văzătorul de Dumnezeu și ierarhul cu moaște întregi din San Francisco. SEMNELE SFÂRȘITULUI LUMII | SF. IOAN MAXIMOVICI

Sfinții Ilie și Enoh. Focul

Sfânta Scriptură spune că, înainte de venirea Mântuitorului, vor apărea două sfeşnice, doi „măslini arzând”, doi drepţi. Antihrist îi va ucide cu puterea Magului. Cine sunt aceşti oameni? Conform tradiţiei bisericeşti, cei doi drepţi care nu au gustat moartea niciodată sunt Proorocul Ilie şi Proorocul Enoh. Există o profeţie conform căreia aceşti sfinţi, care nu au gustat moartea, o vor gusta timp de trei zile; dar după trei zile vor învia.

Moartea lor va fi pricină de mare bucurie pentru Antihrist şi slujitorii lui. Învierea lor din ziua a treia le va aduce o groază, o spaimă şi o tulburare cumplite. Şi atunci va veni sfârşitul lumii.

Apostolul Petru spune că prima lume a fost creată din apă şi prin apă a pierit. Din apă este de asemenea o imagine a haosului din materie, în timp ce a pierit prin apă este o imagine a Potopului. Iar acum lumea este păstrată pentru foc… iar pământul şi lucrurile de pe el se vor mistui (II Petru 3: 7-10). Toate stihiile vor arde. Lumea, în forma ei de acum, va pieri într-o clipită, într-o clipită totul se va schimba.

Sfântul Chivot și Focul Sfânt

Va apărea semnul Fiului lui Dumnezeu, adică semnul Crucii. Toţi cei care s-au supus de bunăvoie Antihristului vor izucni în plâns. Totul se va sfârşi. Antihrist va fi ucis. Sfârşitul împărăţiei sale va fi sfârşitul războiului cu Hristos. Sfârşitul sau darea de seamă pentru viaţa fiecăruia este o socoteală pe care o vom da Adevăratului Dumnezeu.

Atunci, din munţii Palestinei, se va ivi Chivotul Legământului. Proorocul Ieremia a ascuns Chivotul şi Focul Sfânt într-o fântână adâncă. Atunci când au scos apă din acea fântână, aceasta a izbucnit în flăcări. Dar Chivotul nu l-au găsit.

Când privim la viaţa de astăzi, cei ce pot să vadă văd că tot ce s-a proorocit despre sfârşitul lumii se împlineşte.

Cine este acest om – Antihrist? Sfântul Ioan Teologul îl descrie după un nume metaforic – 666; dar toate încercările de înţelegere a acestei denumiri au fost zadarnice.

Viaţa lumii contemporane ne oferă o înţelegere destul de clară a posibilităţii pieirii lumii prin foc, când toate stihiile se vor transforma prin foc. Existenţa bombei atomice ne dovedeşte acest lucru.

Transformarea lumii

Sfârşitul lumii nu înseamnă şi distrugerea ei, ci transformarea ei. Totul se va schimba dintr-odată, într-o clipire de ochi. Morţii vor învia în trupuri noi – trupurile proprii dar înnoite – în acelaşi fel în care a înviat şi Hristos în Trupul Său, cu urmele rănilor de la cuie şi suliţă. Dar avea calităţi noi, deci un trup nou. Nu este clar dacă acesta va fi un trup cu totul nou sau cel cu care omul a fost creat.

Şi Domnul va apărea pe nori cu slavă. Cum Îl vom vedea? Cu ochi duhovniceşti. Chiar şi acum, în momentul morţii, drepţii văd ceva ce nu poate fi văzut de cei din jurul lor.

Trâmbiţele vor suna tare şi puternic. Vor suna în sufletele oamenilor, în conştiinţele lor. Tot ce s-a adunat în conştiinţa omului va fi dat la iveală.

Cum va fi Focul cel mare?

Proorocul Daniel, vorbind despre Înfricoşătoarea Judecată, ne spune că, Cel Vechi de Zile, Judecătorul, se va afla pe tron, iar înaintea Lui un râu de foc. Focul este un element purificator. Focul arde păcatul, îl nimiceşte prin ardere. Va nimici de asemenea şi suferinţa. Dacă păcatul a devenit pentru om ceva firesc, atunci îl va nimici şi pe om.

Acel foc va izbucni în interiorul omului. Unii oameni se vor bucura la vederea Crucii, alţii vor cădea în disperare, confuzie, groază. În acest fel oamenii vor fi imediat despărţiţi. În relatarea evanghelică se spune că unii vor sta de-a dreapta Judecătorului, alţii de-a stânga – conştiinţa de sine îi va separa. Însăşi starea lăuntrică, starea sufletului omului îl va arunca pe acesta într-o parte sau alta, la dreapta sau la stânga.

Cu cât mai conştient şi mai râvnitor se nevoieşte un om să ajungă la Dumnezeu în viaţa prezentă, cu atât mai mare va fi bucuria auzirii cuvintelor: Veniţi la mine, binecuvântaţilor. Și dimpotrivă, aceleaşi cuvinte vor aduce după sine focul groazei şi al chinurilor asupra celor care nu L-au vrut, care au fugit, i-au stat împotrivă sau L-au hulit în timpul vieţii.

Judecata finală

Înfricoşătoarea Judecată nu ştie de martori sau de acte de acuzare. Totul este întipărit în sufletul oamenilor, iar aceste întipăriri, aceste cărţi, vor fi deschise. Totul va deveni limpede pentru fiecare în parte şi pentru toţi, iar starea sufletului omului îl va trimite fie la dreapta, fie la stânga. Unii merg spre bucurie, alţii spre groază.

Când cărţile se vor deschide, va deveni limpede pentru toţi că rădăcinile tuturor patimilor se găsesc în sufletul omului. Aici îl vom vedea pe beţiv, pe desfrânat. Unii ar putea crede că atunci când trupul moare şi este îngropat, moare şi păcatul. Nu. Înclinarea a fost în suflet, iar pentru suflet, înclinarea a fost dulce. Iar dacă sufletul nu s-a pocăit de acel păcat şi nu s-a lepădat de el, va veni la Înfricoşătoarea Judecată cu aceeaşi dorinţă pentru dulceaţa păcatului şi nu-şi va mai putea stăpâni niciodată dorinţa. Va fi suferinţa urii şi a răutăţii. Aceasta este starea iadului.

Gheena focului este viaţa lăuntrică; este flacăra patimii, flacăra slăbiciunii şi a răutăţii; şi va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor răutăţii neputincioase.

(Extras din Revista Atitudini Nr. 13)