A apărut Revista ATITUDINI Nr. 92 dedicată Pr. Miron Mihăilescu de la Ocna Sibiului, ucenicul Sf. Pr. Dumitru Stăniloae și liturghisitorul de foc al lui Hristos, duhovnic iscusit și isihast în lume.

SUMAR

EDITORIAL | DIN ÎNVĂȚĂTURILE PĂRINTELUI JUSTIN DESPRE ASCULTARE | de Monahia Fotini /pg. 1

PĂRINTELE MIRON MIHĂILESCU DE LA OCNA SIBIULUI – LITURGHISITORUL, CU INIMA SFINȚITĂ DE IUBIREA LUI HRISTOS / pg. 6

PĂRINTELE MIRON MIHĂILESCU: CUVINTE DUMNEZEIEȘTI | „PĂCATUL ESTE LIPSA DE DRAGOSTE ÎN MODUL NOSTRU DE ÎNTÂLNIRE CU OAMENII” / pg. 20

PĂRINTELE JUSTIN PÂRVU: VIAȚA DUHOVNICEASCĂ ȘI IMPLICAȚIILE POLITICULUI / pg. 26

MINUNI • PĂRINTELE JUSTIN – GRABNIC AJUTĂTOR ÎN MENȚINEREA PĂCII DIN FAMILIE / pg. 32

ARHIM. VARNAVA IANGOS: „SĂ NU NE FIE FRICĂ DE ISPITE! SĂ NE FIE FRICĂ DE FRICĂ!” | INTERVIU / pg. 35

ORTODOXIA ÎN BELGIA FLAMANDĂ: DE VORBĂ CU PR. STAREȚ ARHIM. IOAN REMMERY / pg. 40

DE VORBĂ CU PĂRINTELE PIMEN VLAD: CU MULTĂ ÎNGĂDUINȚĂ ȘI RĂBDARE PENTRU OMUL CONTEMPORAN / pg. 49

INTERVIU CU DR. GALINA RĂDULEANU: „TREBUIE SĂ SĂPĂM ÎN CĂUTAREA ADEVĂRULUI” / pg. 55

ARHIM. HARITON NEGREA: CUVÂNT DESPRE DRAGOSTEA ŞI RÂNDUIALA SCHIMONAHULUI / pg. 66

IPS TEOFAN, MITROPOLITUL MOLDOVEI ȘI BUCOVINEI: TAINA MAICII DOMNULUI / pg. 69

Monahia Gavriila • LUCEFERI NOI ÎN CONSTELAȚIA SFINȚILOR ROMÂNI DE LA MĂNĂSTIREA SIHĂSTRIA ȘI MUNTELE ATHOS / pg. 75

ÎN MEMORIAM SCHIMONAHIA PENELOPE IANOLIDE | Liga Studenților / pg. 77

DE LA ISLAM LA ORTODOXIE. O CONVERTIRE MINUNATĂ | „AM VĂZUT SFÂNTA LUMINĂ” / pg. 83

CARTEA ELECTRONICĂ DE IDENTITATE, UN NOU PAS CĂTRE CONTROLUL POPULAȚIEI | Aurelian Chirica / pg. 88

INEDIT • DIN SCRISORILE LUI IOAN IANOLIDE CĂTRE S. MARIANA (ÎN PREZENT MAICA NIFONA DE LA MĂNĂSTIREA ZAMFIRA) / pg. 91

ARHIM. HARITON NEGREA: CHIPUL LUMINOS AL MAICII PENELOPE IANOLIDE

SCHIMONAHIA PENELOPE (CONSTANȚA IANOLIDE) – BUNICA MEA DUHOVNICEASCĂ. DE SILVIAN-EMANUEL MAN / pg. 96

