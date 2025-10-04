Vă invităm să ascultați o predică emoționantă despre marele Teolog și mistic al Bisericii Române, Sf. Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae. Predică rostită de Ieromonahul Alexie de la mănăstirea Paltin Petru-Vodă. PREDICĂ LA SF. DUMITRU STĂNILOAE | IEROM. ALEXIE MEDICUL

Audiție cu folos!