Vă invităm să vizionați un moment impresionant, în care îl puteți vedea pe Pr. Constantin Voicescu, urmaș al Sf. Constantin Sârbu la Biserica Sapienției, rostind un cuvânt memorabil despre spitalele creștine și grija creștinului față de cei bolnavi. Cuvântul este rostit în prezența PF Patriarh Teoctist, Pr. Constantin Galeriu și alte personalități importante ale culturii ți spiritualității românești. PR. CONSTANTIN VOICESCU | CUVÂNT ÎNSUFLEȚITOR

Vizionare plăcută!