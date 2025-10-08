Fundația Justin Pârvu, în colaborare cu Mănăstirea Paltin Petru-Vodă, vă prezintă o nouă apariție editorială: Ne vorbește Părintele Justin, vol. V. NE VORBEȘTE PĂRINTELE JUSTIN | VOLUMUL V

Comandă

Nouă apariție editorială

Cu mila lui Dumnezeu, și prin purtarea de grijă iubitoare a bunului Părinte Justin, am reușit să aducem la lumină un nou volum, volumul al V-lea, din seria convorbirilor duhovnicești: „Ne vorbește Părintele Justin”.

Iată, că la 12 ani de la trecerea sa la Domnul, Părintele Justin continuă să vorbească poporului român. Chiar și dincolo de mormânt, inima sa iubitoare bate cu rugăciunea pentru fiecare român, dar și pentru orice suflet însetat de Dumnezeu. Precum pe pământ, din smerita sa chilie, căuta să tămăduiască cu un cuvânt sau o binecuvântare, rănile sufletești ale celor ce îi treceau pragul, tot așa, și acum, din cer, Părintele încă se îngrijește, după cum, de altfel, ne-a și promis („Ce credeți, că eu mă duc dincolo să dorm?”) de turma cea duhovnicească a lui Hristos, să mângâie, să însuflețească, să încurajeze cu un cuvânt, nu doar cu rugăciunea.

Într-o perioadă de restriște nu doar pentru România, dar și pentru întreaga lume, cuvântul Părintelui Justin pare atât de viu și actual, încât ai spune că astăzi vorbește. Un cuvânt curat ca „varul curățitor” ce limpezește apa acestui veac tulburător, după cum însuși obișnuia să spună. Un cuvânt ca de tunet care pe unii îi poate asurzi, pe alții trezi, iar pe alții ridica din slăbiciuni. Un cuvânt profetic ce atenționează, cu grijă părintească, asupra derapajelor unei societăți ce tinde să Îl uite, din ce în ce mai mult, pe Dumnezeu, luptând să preîntâmpine căderea cetății. Un cuvânt apostolic ce glăsuiește pe coarda fiecărei inimi, ca o oglindă în care ne vedem și ne regăsim.

Lucrarea misionară a Părintelui Justin Pârvu

Am uitat cine suntem și încotro trebuie să ne îndreptăm. Cuvântul Părintelui Justin bate la ușa conștiinței noastre, amintindu-ne de originea dumnezeiască și menirea noastră sfântă pe acest pământ.

Acest volum conține selecții din convorbirile Părintelui Justin cu ucenicii săi sau cu diverși pelerini, care căutau cu însetare cuvântul său duhovnicesc, dres cu sarea Harului dumnezeiesc. Neobosit, precum un apostol, Părintele Justin le deschidea, cu timp și fără timp, tuturor celor ce băteau la ușa sa, căutând cu tot dinadinsul să împlinească cuvântul Evangheliei lui Hristos: „Pe cel ce vine la Mine nu-l voi scoate afară”(Ioan 6: 37).

Mulțumim tuturor celor ce au binevoit să ne trimită înregistrări ce conțin convorbiri cu Părintele Justin, sfaturi și cuvinte de folos, pe care noi le-am transcris. Dacă doriți să fiți „ctitori” ai lucrării duhovnicești a Părintelui Justin, în continuare așteptăm mesajele dumneavoastră pe adresa mănăstirii noastre. Prin cărămida cuvântului duhovnicesc, vom putea clădi o cetate întărită într-o lume din ce în ce mai mult obidită.

Fie ca bunul Dumnezeu, pentru rugăciunile Părintelui Justin, să rodească prin acest cuvânt semințele duhovnicești ale harului dumnezeiesc!

(Extras din Prefața cărții)

Cartea este lucrată la două culori în format: 135 mm x 210 mm și conține 240 de pagini

Preț: 20 Ron

Comenzi se pot face aici sau la adresa de email: [email protected]



completând formularul de mai jos sau în pagina Magazin.

sau telefon

0785 018 852, 0725 621 381 (whatsapp)

Imagine copertă: Victor Roncea

Comandă