Vă invităm să vizionați un interviu excepționat cu Mitropolitul Filotheos al Tesalonicului, un episcop cu viețuire duhovnicească, trăitor nu doar vorbitor al vieții bisericești. Înaltpreasfinția Sa a fost profund emoționat de evlavia poporului român față de moaștele Cuvioasei Parascheva, precum și de credința și nevoința credincioșilor români. INTERVIU CU IPS FILOTHEOS AL TESALONICULUI

Vizionare plăcută!