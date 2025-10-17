Vă invităm să vizionați un interviu excepționat cu Mitropolitul Filotheos al Tesalonicului, un episcop cu viețuire duhovnicească, trăitor nu doar vorbitor al vieții bisericești. Înaltpreasfinția Sa a fost profund emoționat de evlavia poporului român față de moaștele Cuvioasei Parascheva, precum și de credința și nevoința credincioșilor români. INTERVIU CU IPS FILOTHEOS AL TESALONICULUI
Vizionare plăcută!
Puteți sprijini activitatea editorială a revistei ATITUDINI și prin Paypal.
POMELNICE ȘI DONAȚII
Dacă doriți să contribuiți în sprijinul activităților mănăstirii noastre, ctitorie a vrednicului de pomenire Arhimandrit Justin Pârvu, o puteți face folosind formularul de plată de mai jos…
Amintim faptul că mănăstirea noastră deservește activitățile caritabile ale Fundației Justin Pârvu, care deține Azilul pentru bătrâne – ”Sf. Spiridon”, unde maicile se silesc să le îngrijească cu dragoste și rugăciune ca pe Însuși Hristos Domnul.