Vă invităm să vizionați un interviu excepțional cu Părintele Medic Neurochirurg, Dr. Ștefan Mindea, despre terapii medicale dar și sufletești. Sănătatea este un dar de la Dumnezeu, iar medicii care slujesc semenii cu dăruire și credință, sunt dăruiți de Dumnezeu ca unii ce s-au făcut coliturghisitori cu Dumnezeu întru slujirea iubirii dumnezeiești față de om. DR. ȘTEFAN MINDEA | MEDICINĂ ȘI DUHOVNICIE | INTERVIU

Vizionare plăcută!