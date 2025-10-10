Vă invităm să vizionați un interviu excepțional cu Părintele Medic Neurochirurg, Dr. Ștefan Mindea, despre terapii medicale dar și sufletești. Sănătatea este un dar de la Dumnezeu, iar medicii care slujesc semenii cu dăruire și credință, sunt dăruiți de Dumnezeu ca unii ce s-au făcut coliturghisitori cu Dumnezeu întru slujirea iubirii dumnezeiești față de om. DR. ȘTEFAN MINDEA | MEDICINĂ ȘI DUHOVNICIE | INTERVIU
Vizionare plăcută!
Puteți sprijini activitatea editorială a revistei ATITUDINI și prin Paypal.
POMELNICE ȘI DONAȚII
Dacă doriți să contribuiți în sprijinul activităților mănăstirii noastre, ctitorie a vrednicului de pomenire Arhimandrit Justin Pârvu, o puteți face folosind formularul de plată de mai jos…
Amintim faptul că mănăstirea noastră deservește activitățile caritabile ale Fundației Justin Pârvu, care deține Azilul pentru bătrâne – ”Sf. Spiridon”, unde maicile se silesc să le îngrijească cu dragoste și rugăciune ca pe Însuși Hristos Domnul.