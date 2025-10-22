Vă invităm să ascultați o omilie duhovnicească a Mitropolitului Athanasie de Limassol despre rugăciune. Cum să ne adunăm mintea la rugăciune și cum să învățăm să ne rugăm corect? CUM NE ADUNĂM MINTEA ÎN RUGĂCIUNE | MITROP. ATHANASIE

Vizionare cu folos!