Teologul Danion Vasile ne relatează o întâmplare cutremurătoare despre minunea Sf. Parascheva, atunci când comuniștii au vrut să îi îngroape cinstitele ei moaște, precum și alte minuni preaslăvite. CUM AU VRUT COMUNIȘTII SĂ O ÎNGROAPE PE SF. PARASCHEVA | DANION VASILE

Sf. Parascheva i-a rușinat pe comuniști

Cinstim icoanele pentru că prin ele îi cinstim pe sfinţi, pe cei zugrăviţi în ele şi lăudăm nevoinţele lor, mucenicia şi pătimirile lor şi vrem să mergem pe urmele lor. Tot la Sinodul VII ecumenic, la care s-a fixat învăţătura despre cinstirea sfintele icoane, Sf. Părinţi au statornicit şi învăţătura despre cinstirea sfintelor moaşte.

Pentru că aşa cum ereticii prigoneau sfintele icoane, aşa prigoneau şi sfintele Moaşte. În anul 1641, în ziua de 13 iunie, a avut loc un incendiu, dar moaştele Sf. Parascheva nu s-au lăsat mistuite de foc. De ce? Pentru că harul Duhului Sfânt care a acoperit-o pe Sf. Parascheva a fost mai tare decât focul acesta lumesc. Și prin acel incendiu, Dumnezeu a întărit şi mai mult cinstirea Sf. Parascheva.

Prin anii 1950-1954, unii poate ştiţi, comuniştii au vrut să îngroape moaştele Sf. Parascheva în cimitir ca să nu mai meargă lumea să se închine. Pentru că diavolii, fie că sunt comunişti, fie că sunt atei, modernişti, de diferite feluri, ştiu că trebuie stârpit cultul sfinţilor.

Şi au încercat comuniştii să îngroape moaştele sfintei şi din senin s-a pornit o furtună puternică, o ploaie torenţială cu fulgere, trăsnete. Și comuniştii s-au speriat şi au lăsat sfintele moaşte la locul lor spre închinare.

Perna Sf. Parascheva

Odată, când nişte femei credincioase au vrut să-i pună sub cap Sf. Parascheva o pernă, ea a ridicat capul ca oamenii să înţeleagă că este vie.

O femeie a auzit în vis când i s-a arătat Sf. Ilie Lăcătuşu spunându-i: „noi suntem vii între morţi”. Ei sunt vii între morţii care au părăsit această lume. Ridicând capul, Sf. Parasheva vrea ca fiecare dintre noi să înţelegem că primeşte fiecare rugăciune a noastră. Unii poate sunt mai slăbiţi trupeşte, nu pot face sute de metanii sau închinăciuni. Faceţi cât puteţi, cât v-a spus duhovnicul şi Sf. Parascheva primeşte această nevoinţă a voastră chiar dacă nu ridică capul, în chip văzut, atunci când vă veţi duce să vă închinaţi ei la Iaşi. Ea primeşte fiecare jertfă pe care o faceţi.

(Extras din Revista Atitudini Nr. 25)

Foto credit: doxologia.ro