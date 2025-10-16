Vă invităm să vizionați un încântător film documentar despre Muntele Athos, Mănăstirea Marea Lavră și câteva sfaturi duhovnicești de la Părintele Ieronim, călugăr român la Athos. CONVORBIRE CU PR. IERONIM DE LA MUNTELE ATHOS | MAREA LAVRĂ

