Vă invităm să ascultați un minunat interviu cu IPS Macarie, Arhiepiscopul Nairobiului și Exarhul Africii de Est, care ne împărtășește nu doar experiența sa duhovnicească sub povățuirea Sf. Sofronie de la Essex, dar și minunile credinței în misiunea sa apostolică din Africa. Rămâneți până la final, să aflați minunea pe care Sf. Nectarie de Eghina a săvârșit-o pe continentul african. TRIMIS DE SF. SOFRONIE ÎN AFRICA SĂ PROPOVĂDUIASCĂ ORTODOXIA | IPS MACARIE

Vizionare plăcută și cu folos!