Vă invităm să vizionați un emoționant documentar cu mărturii din viața Sf. Sofian de la Antim, recent canonizat de către Patriarhia Română. Amintim faptul că Sf. Sofian va fi oficial proclamat sfânt în 16 septembrie, în catedrala patriarhală. SF. SOFIAN BOGHIU | DOCUMENTAR

Vizionare plăcută!