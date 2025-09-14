Vă invităm să vizionați un emoționant documentar cu mărturii din viața Sf. Sofian de la Antim, recent canonizat de către Patriarhia Română. Amintim faptul că Sf. Sofian va fi oficial proclamat sfânt în 16 septembrie, în catedrala patriarhală. SF. SOFIAN BOGHIU | DOCUMENTAR
Vizionare plăcută!
Puteți sprijini activitatea editorială a revistei ATITUDINI și prin Paypal.
POMELNICE ȘI DONAȚII
Dacă doriți să contribuiți în sprijinul activităților mănăstirii noastre, ctitorie a vrednicului de pomenire Arhimandrit Justin Pârvu, o puteți face folosind formularul de plată de mai jos…
Amintim faptul că mănăstirea noastră deservește activitățile caritabile ale Fundației Justin Pârvu, care deține Azilul pentru bătrâne – ”Sf. Spiridon”, unde maicile se silesc să le îngrijească cu dragoste și rugăciune ca pe Însuși Hristos Domnul.