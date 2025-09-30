Vă prezentăm un inedit documentar despre viața și mărturisirea Sf. Părinte Ilie Lăcătușu, sfântul cu moaștele întregi din cimitirul Giulești. Nenumăratele sale minuni glăsuiesc, împreună cu trupul său neputrezit, despre sfințenia acestui atlet al lui Hristos din perioada comunistă. SF. PR. ILIE LĂCĂTUȘU | FILM DOCUMENTAR

Vizionare plăcută!