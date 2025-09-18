Îi invităm și pe cei mici și pe cei mari să vizioneze un captivant film documentar despre viața unui episcop foarte milostiv, Sf. Ioan, cel supranumit, Milostivul. De ce este atât de prețioasă milostenia la Dumnezeu, aflați în filmulețul de mai jos. SF. IOAN CEL MILOSTIV | FILM DOCUMENTAR

Vizionare plăcută!