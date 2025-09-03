Aflați cum simboluri masonice au împiedicat un medic să fie vindecat de către Sf. Evmenie Saridakis, marele făcător de minuni, ucenicul Sf. Nichifor cel lepros. Văzând mulțimea minunilor săvârșite de acest sfânt, să îi cerem și noi ajutorul în bolile și necazurile noastre! SF. EVMENIE ȘI SIMBOLURILE MASONICE | VINDECĂRI

Doctorul din Patras și simbolurile masonice

Un doctor din Patras avea cancer în stadiu avansat și suferea mult. Fratele lui l-a dus la părintele Evmenie ca să-l binecuvânteze. Când au ajuns la distanță de 50 metri, părintele Evmenie a strigat la el: „Pleacă, pleacă! Să arunci toate simbolurile masonice pe care le ai în casă, să topești tot aurul pe care ți l-au dat masonii și să faci din el cruciulițe și apoi să vii”.

Acela a făcut tot ce i-a spus părintele și s-a făcut bine. După câtva timp, când s-a dus din nou la părintele Evmenie, acesta i-a spus: „Acum să rămâi la slujbă ca să te împărtășesc”.

Alte vindecări ale Sf. Evmenie

Un alt om care ne-a relatat vindecările săvârșite în chip minunat asupra lui de către părintele Evmenie, ne-a povestit. „Odată aveam o problemă gravă la picior (tendinită a aductorilor) și de patru ani nu mai puteam decât să merg, fără să alerg, nici să ridic greutăți. Când i-a spus părintelui Evmenie despre această problemă, în chip minunat picioarele s-au vindecat.

Altă dată povestea că avea la mâna dreaptă o eczemă alergică. S-a dus la doctor și acesta i-a spus că o să treacă foarte greu. El însă nu s-a descurajat, ci s-a dus la părintele și i-a arătat mâna cu problema. La scurt timp după aceea, ușor-ușor, eczema a dispărut definitiv.

Odată, când era undeva la țară la 85 kilometri de Atena, într-o după-amiază l-a luat o durere de cap care se accentua. La un moment dat, când durerea se întețise atât de mult încât îi venea să strige, i-a venit în minte numele părintelui Evmenie și a început să-i ceară ajutorul în duh. După ce i-a cerut ajutorul, în câteva secunde, durerea de cap i-a dispărut.

(Extras din cartea „Sfântul Evmenie – bunul păstor și de minuni făcător”, de Simon Monahul)