SF. EVMENIE ȘI SIMBOLURILE MASONICE | VINDECĂRI

Doctorul din Patras și simbolurile masonice
Un doctor din Patras avea cancer în stadiu avansat și suferea mult. Fratele lui l-a dus la părintele Evmenie ca să-l binecuvânteze. Când au ajuns la distanță de 50 metri, părintele Evmenie a strigat la el: „Pleacă, pleacă! Să arunci toate simbolurile masonice pe care le ai în casă, să topești tot aurul pe care ți l-au dat masonii și să faci din el cruciulițe și apoi să vii”.
Acela a făcut tot ce i-a spus părintele și s-a făcut bine. După câtva timp, când s-a dus din nou la părintele Evmenie, acesta i-a spus: „Acum să rămâi la slujbă ca să te împărtășesc”.
Alte vindecări ale Sf. Evmenie
Un alt om care ne-a relatat vindecările săvârșite în chip minunat asupra lui de către părintele Evmenie, ne-a povestit. „Odată aveam o problemă gravă la picior (tendinită a aductorilor) și de patru ani nu mai puteam decât să merg, fără să alerg, nici să ridic greutăți. Când i-a spus părintelui Evmenie despre această problemă, în chip minunat picioarele s-au vindecat.
Altă dată povestea că avea la mâna dreaptă o eczemă alergică. S-a dus la doctor și acesta i-a spus că o să treacă foarte greu. El însă nu s-a descurajat, ci s-a dus la părintele și i-a arătat mâna cu problema. La scurt timp după aceea, ușor-ușor, eczema a dispărut definitiv.
Odată, când era undeva la țară la 85 kilometri de Atena, într-o după-amiază l-a luat o durere de cap care se accentua. La un moment dat, când durerea se întețise atât de mult încât îi venea să strige, i-a venit în minte numele părintelui Evmenie și a început să-i ceară ajutorul în duh. După ce i-a cerut ajutorul, în câteva secunde, durerea de cap i-a dispărut.
(Extras din cartea „Sfântul Evmenie – bunul păstor și de minuni făcător”, de Simon Monahul)
