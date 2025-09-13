SĂRBĂTOAREA SF. CRUCI PE ÎNȚELESUL COPIILOR | DESEN ANIMAT

Îi invităm pe cei mici să vizioneze un scurt desen animat catehetic despre semnificația marii sărbători a Înălțării Sfintei Cruci, ce se prăznuiește la 14 septembrie. SĂRBĂTOAREA SF. CRUCI PE ÎNȚELESUL COPIILOR
Vizionare plăcută!
Puteți sprijini activitatea editorială a revistei ATITUDINI și prin Paypal.
Dacă doriți să contribuiți în sprijinul activităților mănăstirii noastre, ctitorie a vrednicului de pomenire Arhimandrit Justin Pârvu, o puteți face folosind formularul de plată de mai jos…
Amintim faptul că mănăstirea noastră deservește activitățile caritabile ale Fundației Justin Pârvu, care deține Azilul pentru bătrâne – ”Sf. Spiridon”, unde maicile se silesc să le îngrijească cu dragoste și rugăciune ca pe Însuși Hristos Domnul.
POMELNICE ȘI DONAȚII
