SĂRBĂTOAREA SF. CRUCI PE ÎNȚELESUL COPIILOR | DESEN ANIMAT

Îi invităm pe cei mici să vizioneze un scurt desen animat catehetic despre semnificația marii sărbători a Înălțării Sfintei Cruci, ce se prăznuiește la 14 septembrie. SĂRBĂTOAREA SF. CRUCI PE ÎNȚELESUL COPIILOR

Vizionare plăcută!

 

           

