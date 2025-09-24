Vă invităm să vizionați un cutremurător film documentar despre viața unuia dintre sfinții recent canonizați de către patriarhia Română, Sf. Iraclie, mărturisitorul lui Hristos în prigoana comunistă, supraviețuitor al gulagului stalinist. NOUL SFÂNT IRACLIE DIN BASARABIA | DOCUMENTAR

Vizionare cu folos!