Vă invităm să vizionați un cutremurător film documentar despre viața unuia dintre sfinții recent canonizați de către patriarhia Română, Sf. Iraclie, mărturisitorul lui Hristos în prigoana comunistă, supraviețuitor al gulagului stalinist. NOUL SFÂNT IRACLIE DIN BASARABIA | DOCUMENTAR
Vizionare cu folos!
Puteți sprijini activitatea editorială a revistei ATITUDINI și prin Paypal.
POMELNICE ȘI DONAȚII
Dacă doriți să contribuiți în sprijinul activităților mănăstirii noastre, ctitorie a vrednicului de pomenire Arhimandrit Justin Pârvu, o puteți face folosind formularul de plată de mai jos…
Amintim faptul că mănăstirea noastră deservește activitățile caritabile ale Fundației Justin Pârvu, care deține Azilul pentru bătrâne – ”Sf. Spiridon”, unde maicile se silesc să le îngrijească cu dragoste și rugăciune ca pe Însuși Hristos Domnul.