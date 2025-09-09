METODE DE SĂRĂCIRE A ROMÂNILOR | PR. JUSTIN PÂRVU | VIDEO

Ascultați un cuvânt dureros și atât de actual al Părintelui Justin Pârvu, cel supranumit Duhovnicul Neamului și care aduna în inima sa plină de dragoste durerile tuturor românilor, pe care le înfățișa, cu rugăciunea sa, înaintea Domnului. METODE DE SĂRĂCIRE A ROMÂNILOR | PR. JUSTIN PÂRVU
Vizionare cu folos!
