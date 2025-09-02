Vizionați o emisiune Trinitas Tv despre români de valoare întorși de peste hotare, acasă, din dor de România. Aflați povestea doamnei Doctor Mihaela Sescioreanu, care ne molipsește cu bucuria trăirii creștine și dragostea față de valorile autentic românești. MEDICI CU TRĂIRE CREȘTINĂ | DR. MIHAELA SESCIOREANU | DOCUMENTAR

Vizionare plăcută!