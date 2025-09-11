LUPTĂTORII ANTI-COMUNIȘTI DIN BANAT | DOCUMENTAR

Vă invităm să vizionați un emoționant documentar despre rezistența anticomunistă din Banat. Un episod cutremurător din istoria României, ce ar trebui studiat mult mai aprofundat în sistemul de învățământ românesc. Ca să nu repetăm ororile istoriei, trebuie să o cunoaștem mai întâi. LUPTĂTORII ANTI-COMUNIȘTI DIN BANAT

Vizionare cu folos!