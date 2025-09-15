IN MEMORIAM MAICII PENELOPE IANOLIDE | DOCUMENTAR

Vă invităm să vizionați câteva documentare video despre viața și mărturia maicii Penelope Ianolide, care a trecut astăzi la Domnul, să Îl întâlnească pe Mirele ei Hristos, dar și pe prietenul Mirelui, fostul ei soț, Ioan Ianolide. IN MEMORIAM MAICII PENELOPE | DOCUMENTAR
Vizionare plăcută și să ne rugăm pentru sufletul ei ca Domnul să o odihnească în pace!
Reamintim faptul că înmormântarea maicii Penelope va avea loc miercuri, ora 12.00.
