Când nimeni nu mai plânge alături de tine, Maica Domnului vine să plângă ea. Să nu uităm niciodată dragostea și lacrimile Maicii Domnului vărsate pentru noi, păcătoșii!

O nouă icoană făcătoare de minuni se află acum la Mănăstirea Paltin, icoana Maicii Domnului Mângâietoarea și Izvorâtoarea de lacrimi de mir. Icoana este o copie pictată după originalul grecesc, care se află la biserica „Sfântul Dimitrie”, din Nea Elvetia Vironas, aflată în apropierea Atenei și este denumită Maica Domnului „Parigoritria”, Izvorâtoarea de mir și Plângătoare. Această icoană s-a arătat făcătoare de minuni, în timpul pandemiei Covid, când a început să izvorască șuvoaie întregi de lacrimi de mir, din ochii îndurerați ai Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Ziua ei de prăznuire este în data de 8 septembrie. ICOANA FĂCĂTOARE DE MINUNI DE LA MĂNĂSTIREA PALTIN | MAICA DOMNULUI MÂNGÂIETOAREA

Cum a început să plângă icoana

Icoana a început să plângă și să izvorască mir în anul 2020, în ziua de 8 septembrie, la prăznuirea marii sărbători a Nașterii Maicii Domnului. Preasfințitului Daniil, Mitropolitul de Kesariani, Vironas și Ymitos, ne relatează pe scurt faptul săvârșirii acestei cutremurătoare minuni a Maicii Domnului:

„În Sfânta noastră Mitropolie, în Biserica „Sfântul Dimitrie”, din Nea Elvetia Vironas, s-a manifestat pe 8 septembrie, anul 2020, în timpul săvârșirii Sfintei Liturghii, faptul minunat al plângerii/lăcrimării icoanei Maicii Domnului nostru, cea numită «Mângâietoarea» (Αγία Εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου και Αεί Παρθένου Μαρίας, η επονομαζόμενη «Παρηγορήτρια», η Δακρυρροούσα και Μυροβλύζουσα).

Domnul „singurul care face minuni” (Ps. 76, 14-15), a îngăduit să se întâmple acest fapt minunat și mai presus de fire spre mângâiere, sprijin și întărire a credincioșilor, care ne încredințează de promisiunea Domnului și Dumnezeu: „Niciodată nu vă voi lăsa pe voi”! Încredințați fiind că Dumnezeu nu a părăsit pe poporul său din pricina mulțimii păcatelor și a puținei credințe.”

Vindecări minunate

Icoana a fost pictată în Mănăstirea „Sf. Ioan Botezătorul” din Seres, după icoana Maicii Domnului Mângâietoarea din Sf. Munte Athos, mănăstirea Xenofont. Însă doar cea din Vironas izvorăște lacrimi de mir și săvârșește nenumărate minuni, biserica Sfântului Dimitrie de acolo devenind deja loc de pelerinaj, pentru pelerinii din întreaga lume. Credincioșii se ating cu mirul izvorât din ochii preadulci ai Maicii lui Dumnezeu și primesc tămăduire. Pe site-ul bisericii Sf. Dimitrie (și el izvorâtor de mir), sunt prezentate și câteva minuni impresionante ale icoanei Maicii Domnului Plângătoare.

În urma unui accident de mașină, o fetiță fusese transportată la spital cu leziuni cranio-cerebrale. Starea ei era atât de gravă, încât fetița se afla în comă, nu putea nici să deschidă ochii sau să vorbească. Medicii erau pregătiți de o posibilă intervenție chirurgicală.

Câteva zile mai târziu, Nikitiadis, tatăl fetiței, s-a dus la icoana Maicii Domnului pentru a se ruga. A luat mir pentru a-și unge fiica, în speranța unei vindecări.

Patru zile mai târziu, spre surprinderea medicilor, sănătatea fetiței s-a schimbat considerabil, dând semne de vindecare. 24 de zile mai târziu, a fost complet recuperată.

Icoana Maicii Domnului vine și la Mănăstirea Paltin

Acum credincioșii se pot închina la o copie (executată tot la Mănăstirea Sf. Ioan Botezătorul din Seres) a acestei icoane și la mănăstirea Paltin, unde va fi prăznuită solemn luni, 8 septembrie, la prăznuirea Nașterii Maicii Domnului.

Mulțumim tuturor donatorilor care au făcut posibilă aducerea acestei icoane minunate în mănăstirea noastră, închinată de către Părintele Arhim. Justin Pârvu, ocrotirii Maicii Domnului! Și o rugăm pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu să mângâie și să tămăduiască rănile trupești și sufletești ale tuturor celor ce au contribuit dar și celor ce se vor închina icoanei ei!

Într-o societate întunecată de păcat, unde dragostea dintre oameni este mult slăbită și parcă nimănui nu îi mai pasă de suferința ta, Maica Domnului ni se arată ca o Mângâietoare și ajutătoare. Când nimeni nu mai plânge alături de tine, Maica Domnului vine să plângă ea. Să nu uităm niciodată dragostea și lacrimile Maicii Domnului vărsate pentru noi, păcătoșii!