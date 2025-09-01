articole, Film documentar, Video

DE CE ÎNCEPE ANUL NOU BISERICESC LA 1 SEPTEMBRIE | DOCUMENTAR

Știați că 1 septembrie este ziua Noului an Bisericesc în tradiția ortodoxă? De ce a rânduit Biserica astfel și ce reprezintă ziua de 1 septembrie, aflați în documentarul de mai jos. DE CE ÎNCEPE ANUL NOU BISERICESC LA 1 SEPTEMBRIE | DOCUMENTAR

 

           

