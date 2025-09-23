Vă invităm să ascultați, în lectura plăcută a lui Valeriu Mârza, cuvinte pline de duh ce liniștesc sufletele neliniștite, obosite de căutări și lupte. Care este, de fapt, țelul luptei noastre, aflați în învățătura Sf. Siluan Athonitul. CUVÂNT SUPERB PENTRU CEI DEZNĂDĂJDUIȚI | SF. SILUAN ATHONITUL

Audiție cu folos!