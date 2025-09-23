Vă invităm să ascultați, în lectura plăcută a lui Valeriu Mârza, cuvinte pline de duh ce liniștesc sufletele neliniștite, obosite de căutări și lupte. Care este, de fapt, țelul luptei noastre, aflați în învățătura Sf. Siluan Athonitul. CUVÂNT SUPERB PENTRU CEI DEZNĂDĂJDUIȚI | SF. SILUAN ATHONITUL
Audiție cu folos!
Amintim faptul că mănăstirea noastră deservește activitățile caritabile ale Fundației Justin Pârvu, care deține Azilul pentru bătrâne – ”Sf. Spiridon”, unde maicile se silesc să le îngrijească cu dragoste și rugăciune ca pe Însuși Hristos Domnul.