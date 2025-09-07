Astăzi, când România este în alertă de sărăcie nu doar economică, ci și educațională, vă recomandăm să vizionați un important material ce ne oferă o analiză justă a situației de azi, într-un podcast realizat de Părintele Theologos cu analistul economic Petrișor Peiu. Discuția are și importante implicații și conotații duhovnicești. Mulți Sfinți Părinți din istoria Bisericii reacționau atunci când poporul era copleșit de taxe, biruri și sărăcie, spre a nu lăsa turma lui Hristos să deznădăjduiască. COLAPSUL DIN ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI ECONOMIE | PETRIȘOR PEIU
Vizionare cu folos! Bunul Dumnezeu și Sfinții Români să ajute România!
Puteți sprijini activitatea editorială a revistei ATITUDINI și prin Paypal.
POMELNICE ȘI DONAȚII
Dacă doriți să contribuiți în sprijinul activităților mănăstirii noastre, ctitorie a vrednicului de pomenire Arhimandrit Justin Pârvu, o puteți face folosind formularul de plată de mai jos…
Amintim faptul că mănăstirea noastră deservește activitățile caritabile ale Fundației Justin Pârvu, care deține Azilul pentru bătrâne – ”Sf. Spiridon”, unde maicile se silesc să le îngrijească cu dragoste și rugăciune ca pe Însuși Hristos Domnul.