Astăzi, când România este în alertă de sărăcie nu doar economică, ci și educațională, vă recomandăm să vizionați un important material ce ne oferă o analiză justă a situației de azi, într-un podcast realizat de Părintele Theologos cu analistul economic Petrișor Peiu. Discuția are și importante implicații și conotații duhovnicești. Mulți Sfinți Părinți din istoria Bisericii reacționau atunci când poporul era copleșit de taxe, biruri și sărăcie, spre a nu lăsa turma lui Hristos să deznădăjduiască. COLAPSUL DIN ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI ECONOMIE | PETRIȘOR PEIU

Vizionare cu folos! Bunul Dumnezeu și Sfinții Români să ajute România!