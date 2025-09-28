Ascultați o mărturie duhovnicească a Părintelui stareț Elisei de la mănăstirea athonită Simonos Petras despre sfântul român de la Athos, Părintele Dionsie Ignat. ARHIM. ELISEI SIMONOPETRITUL DESPRE SF. DIONISIE IGNAT

Vizionare plăcută!