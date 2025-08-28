Vă invităm să urmăriți un interviu cu Părintele Stareț Ștefan Nuțescu de la Schitul Lacu din Sf. Munte Athos, despre viața duhovnicească în muntele Athos și câteva sfaturi de mare folos sufletesc. STAREȚ ÎN ATHOS | GHERONDA ȘTEFAN

Apreciază: Apreciază Încarc...