Să reînvățăm să prețuim cu adevărat frumusețea limbii române, chiar dacă mulți învățători străini de neam ne spun că limba română este un amalgam de alte limbi străine ce ne-au cotropit teritoriul de-a lungul istoriei. Pe lângă faptul că au fost, într-adevăr, împrumutate unele cuvinte, totuși limba română are unicitatea ei și profunzimea ei unică în spațiul european. Nu simțiți că limba română are ceva mai mult decât celelalte state latine? Ne place să accesorizăm limba română prin fițe franțuziste, dar ne depărtăm de adevăratul izvor curat și unic al limbii române. Ascultați-l pe Părintele Dumitru Stăniloae, care explică în parte unicitatea limbii române. SPIRITUALITATEA LIMBII ROMÂNE | SF. DUMITRU STĂNILOAE

Apreciază: Apreciază Încarc...