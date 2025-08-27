Vă invităm să vizionați de la Ierusalim, chiar din casa Maicii Domnului, Ghetsimani, slujba Prohodului, așa cum odinioară a fost prohodită de către Sfinții Apostoli, îngeri, ierarhi și popor. Biserica Ierusalimului prăznuiește mâine, Adormirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, conform calendarului vechi. Menționăm pentru necunoscători faptul că Biserica Ierusalimului, chiar dacă ține vechiul calendar, nu este schismatică, ci în deplină comuniune cu Patriarhia Constantinopolului și cu celelalte biserici ortodoxe surori. SLUJBA PROHODULUI MAICII DOMNULUI LA IERUSALIM | GHETSIMANI

Maica Domnului să ne miluiască pe toți și să aducă pace în lumea mult sângerândă de azi, rănită din pricina războiului pentru putere.