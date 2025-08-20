Vă invităm să urmăriți un emoționat și monumental material cu giganți ai culturii românești: Pr. Dumitru Stăniloae, Pr. Arsenie Boca, Io Petrovici, la aniversarea filosofului Nichifor Crainic, care împlinea vârsta de 80 de ani. SF. DUMITRU STĂNILOAE ȘI NICHIFOR CRAINIC | VIDEO

Vizionare plăcută!